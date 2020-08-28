В Умані місцеві жителі не пускали хасидів до могили цадика Нахмана

В Умані у ніч на пятницю, 28 серпня, місцеві жителі викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, а саме до місця поховання цадика Нахмана. Жителі просили правоохоронців прогнати хасидів.

Про це повідомив депутат Уманської районної ради Сергій Алєксєєв на своїй сторінці у Facebook.

Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано конфлікт: місцеві жителі не дають паломникам пройти та закликають "йти звідси".

Крім того, у соцмережах мешканці міста пишуть, що конфлікт трапився біля синагоги по вулиці Лисенка в Умані, куди приїхали хасиди.

"Паце Цебрій (мер Умані, - ред.)! Приїхав повний бус хасидів на незаконну синагогу по Лисенка... без дотримання карантину!Хто буде нести відповідальність?" - написала одна з місцевих жительок.

Фото: місце події (facebook.com/profile.php?id=100014696328669)

Жителі Умані вимагали, щоб співробітники поліції прогнали паломників.

А правоохоронці пояснювали, що не можуть заборонити паломникам відвідати місце поховання цадика Нахмана.

Силовики намагалися не допустити зіткнень між хасидами і місцевими жителями.

Прес-офіцер патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк сказала РБК-Україна, що наразі не може прокоментувати ситуацію.

"Ми чекаємо результати від слідчого управління", - зазначила прес-офіцер.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обмежила можливість приїзду хасидів в Умань на святкування Рош ха-Шана на прохання ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху в рамках боротьби з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, керівник "коронавірусного центру" Ізраїлю, професор Роні Гамза попросив Зеленського заборонити паломництво хасидів до Умані в цьому році.

До цього глава МВС Арсен Аваков заявляв, що міністерство планує ввести технічні обмеження для скорочення числа паломників.