В Умані іноземець влаштував стрілянину на вулиці: його затримали

У вівторок, 24 серпня, до поліції надійшло повідомлення про конфлікт між чоловіками та стрілянину на вулиці.

"У результаті події було травмовано 38-річного уманчанина. Чоловіка госпіталізували до Уманської центральної лікарні. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків і відібрали пояснення у очевидців, а також встановили особу зловмисника.

"Ним виявився 33-річний громадянин Ізраїлю, який проживає в Умані", - розповіли в поліції.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Фото: поліцейські затримали громадянина Ізраїлю (ch.npu.gov.ua)