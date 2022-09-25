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В Умани хасид избил женщину: что известно

Фото: в Умани хасид избил женщину (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 25 сентября в Умани в районе паломничества хасид избил женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Главного управления Нацполиции области Зои Волк.

"Один из паломников избил местную жительницу. Женщину госпитализировали в больницу. Также заявитель, который обращался в полицию, просил дополнительно прибыть нескольким нарядам полиции из-за того, что после избиения собралась еще группа хасидов. Сейчас на месте работает полиция. Устанавливают полные обстоятельства произошедшего", - рассказала она, добавив, что ЧП произошло около 14.00.

Из-за случившегося ради безопасности женщинам запретили проход в район паломников.

Представитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф области Ирина Назарок рассказала, что в результате избиения женщина потеряла сознание.

Медикам сообщили, что неподалеку от центрального базара хасиды избили женщину и она потеряла сознание. Медики "экстренки" осмотрели и оказали помощь 51-летней пациентке. Ее доставили в Уманскую городскую больницу, предварительно диагностировав закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и состояние после потери сознания", - рассказала она.

Назарок добавила, что по словам самой женщины, во время потасовки между уманчанами и хасидами на ее слова о вызове в полицию - один из хасидов ударил ее по голове металлическим предметом и она потеряла сознание.

Как сообщалось, в Умань (Черкасская область) прибыли 23 тысячи паломников-хасидов по случаю празднования Рош ха-Шана.

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Умань