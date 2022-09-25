В Умани хасид избил женщину: что известно

"Один из паломников избил местную жительницу. Женщину госпитализировали в больницу. Также заявитель, который обращался в полицию, просил дополнительно прибыть нескольким нарядам полиции из-за того, что после избиения собралась еще группа хасидов. Сейчас на месте работает полиция. Устанавливают полные обстоятельства произошедшего", - рассказала она, добавив, что ЧП произошло около 14.00.

Из-за случившегося ради безопасности женщинам запретили проход в район паломников.

Представитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф области Ирина Назарок рассказала, что в результате избиения женщина потеряла сознание.

Медикам сообщили, что неподалеку от центрального базара хасиды избили женщину и она потеряла сознание. Медики "экстренки" осмотрели и оказали помощь 51-летней пациентке. Ее доставили в Уманскую городскую больницу, предварительно диагностировав закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и состояние после потери сознания", - рассказала она.

Назарок добавила, что по словам самой женщины, во время потасовки между уманчанами и хасидами на ее слова о вызове в полицию - один из хасидов ударил ее по голове металлическим предметом и она потеряла сознание.