В Умани строят отель в охранной зоне могилы цадика Нахмана: реакция Минкульта

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило о незаконном строительстве гостиницы вблизи могилы цадика Нахмана в Умани - памятника, который находится под государственной охраной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МКСК .

Незаконное строительство вблизи могилы цадика Нахмана: Министерство культуры реагирует

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) обратило внимание на факт незаконного строительства пятиэтажного отеля вблизи могилы цадика Нахмана в Умани, которая является важным местом паломничества для еврейской общины.

Памятник под государственной охраной

Могила цадика Нахмана внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и имеет охранный статус (№ 4606-Чк). Согласно закону, любое строительство в охранной зоне должно соответствовать нормам Закона Украины "Об охране культурного наследия". МКСК уже отказало в согласовании проекта строительства из-за несоответствия архитектурных решений требованиям охраны культурного наследия.

Указанные земельные участки попадают в зоны охраны государственного историко-архитектурного заповедника "Старая Умань", историко-культурного центра брацлавских хасидов и центрально-городского исторического ареала Умани. В этих зонах запрещено строительство, земляные работы и любые действия, которые могут нарушить сохранение памятника или изменить традиционный характер среды.

Решительные действия для защиты памятника

МКСК в сотрудничестве с Черкасской областной военной администрацией и другими органами государственной власти продолжает принимать меры для прекращения незаконных работ. Строительство, которое не соответствует законодательству, ставит под угрозу сохранение уникального культурного наследия, и власти настаивают на соблюдении установленных правил.

Развитие ситуации вокруг этого памятника остается под контролем МКСК, которое призывает строго соблюдать законодательство для защиты исторических ценностей Украины.