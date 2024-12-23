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В Умани строят отель в охранной зоне могилы цадика Нахмана: реакция Минкульта

Украина, Понедельник 23 декабря 2024 18:25
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В Умани строят отель в охранной зоне могилы цадика Нахмана: реакция Минкульта Фото: Незаконное строительство отеля возле могилы цадика Нахмана (Lord_Mountbatten)
Автор: Владислава Ткаченко

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило о незаконном строительстве гостиницы вблизи могилы цадика Нахмана в Умани - памятника, который находится под государственной охраной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МКСК.

Незаконное строительство вблизи могилы цадика Нахмана: Министерство культуры реагирует

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) обратило внимание на факт незаконного строительства пятиэтажного отеля вблизи могилы цадика Нахмана в Умани, которая является важным местом паломничества для еврейской общины.

Памятник под государственной охраной

Могила цадика Нахмана внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и имеет охранный статус (№ 4606-Чк). Согласно закону, любое строительство в охранной зоне должно соответствовать нормам Закона Украины "Об охране культурного наследия". МКСК уже отказало в согласовании проекта строительства из-за несоответствия архитектурных решений требованиям охраны культурного наследия.

Указанные земельные участки попадают в зоны охраны государственного историко-архитектурного заповедника "Старая Умань", историко-культурного центра брацлавских хасидов и центрально-городского исторического ареала Умани. В этих зонах запрещено строительство, земляные работы и любые действия, которые могут нарушить сохранение памятника или изменить традиционный характер среды.

Решительные действия для защиты памятника

МКСК в сотрудничестве с Черкасской областной военной администрацией и другими органами государственной власти продолжает принимать меры для прекращения незаконных работ. Строительство, которое не соответствует законодательству, ставит под угрозу сохранение уникального культурного наследия, и власти настаивают на соблюдении установленных правил.

Развитие ситуации вокруг этого памятника остается под контролем МКСК, которое призывает строго соблюдать законодательство для защиты исторических ценностей Украины.

Нагдаемо, что на территории археологического памятника национального значения городища "Большое Ходосовское" - ведутся незаконные строительные работы, угрожающие его безопасности. Киевская ОГА и прокуратура начали расследование.

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