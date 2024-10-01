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Ультрас "Шахтера" Витранюк погиб на войне

Фото: Роман "Турист" Витранюк погиб за Украину (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Фанат донецкого "Шахтера" Роман Витранюк погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба.

Чемпион Украины объявил о гибели еще одного преданного болельщика. "Турист" отдал жизнь за родину, давая отпор агрессии России.

"Роман Витранюк (Турист), представитель ультрас "Шахтера", боец взвода разведки 44-й ОМБр. Героически погиб 30 сентября во время выполнения боевого задания на востоке Украины. Вечная слава Героям!" – говорится в сообщении "горняков".

"Шахтер" поделился фотографиями "Туриста" в строю и с футболистами первой команды – Тарасом Степаненко, Николаем Матвиенко и Александром Зубковым – в тылу. Лишь несколько дней назад в Луганской области погиб ультрас криворожского "Кривбасса" Даниил Настыч.

 

 

 

"Шахтер" в сезоне 2024/25

Команда Марино Пушича неубедительно стартовала в Премьер-лиге. В настоящее время "горняки" имеют в активе 13 очков после восьми туров.

"Шахтер" начал чемпионат с разгрома полтавской "Ворсклы" (5:0). Впрочем, затем проиграл житомирскому "Полесью" (0:1), а после минимальной победы над киевским "Левым Берегом" уступил "Александрии" (3:4). Матч 5-го тура против "Кривбасса" из Кривого Рога "горняки" не доиграли из-за длительной воздушной тревоги, а в следующем разгромили львовские "Карпаты" (5:2).

После нулевой ничьей с итальянской "Болоньей" в Лиге чемпионов "Шахтер" разбил киевскую "Оболонь" (4:0) в чемпионате Украины. Однако в 8-м туре подопечные Пушича разошлись миром с ровненским "Вересом" (1:1).

К слову, ранее "Шахтер" прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов против "Аталанты".

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