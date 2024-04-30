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Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе

Фото: появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе 29 апреля (twitter.com/andriykostinua)
Автор: Сергей Пышкин

Игнорируя нормы международного гуманитарного права, вчера, 29 апреля, российские террористы атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт генерального прокурора Андрея Костина.

Как рассказал Костин, в результате атаки известно о:

  • 5 погибших людях;
  • более 30 пострадавших, среди которых два ребенка и беременная женщина.

В настоящее время пятеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

"Удар был осуществлен баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты", - рассказал Костин.

Генпрокурор добавил, что следствие пока имеет основания считать, что решение об ударе по Одессе кассетным боезарядом принималось офицерами вооруженных сил страны-террориста с целью убийства как можно большего количества людей. 

"Расследование продолжается. Найдем и накажем тех, кто отдает преступные приказы об обстреле мирных украинских городов", - добавил Костин. 

Ракетный удар по Одессе

Враг нанес ракетный удар по Одессе вчера, 29 апреля. В частности, после атаки начался пожар во дворце студентов "Одесской юридической академии". Здание также называют "Замком Гарри Поттера".

О применении ракеты со шрапнелью заявил глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Утром, 30 апреля, глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщал о том, что 23 пострадавших продолжают лечение в медучреждениях.

Подробнее об ударе по Одессе – в материале РБК-Украина.

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