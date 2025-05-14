RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Укусы мошек могут убить: в Украине фиксируют вспышку опасной болезни

Фото: Опасность от укусов мошек (pexels.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В весенне-летний период в Украине фиксируют рост случаев симулидотоксикоза - токсико-аллергического заболевания, которое передается через укусы мошек.

Симулидотоксикоз опасен как для людей, так и для животных. Больше всего страдает крупный рогатый скот и лошади, ведь мошки часто скапливаются в области глаз, носа и ушей.

Симптомы болезни у животных:

  • резкое снижение аппетита,
  • беспокойство,
  • обильное слюноотделение,
  • судороги, парезы,
  • серозные выделения из глаз и носа.

Самые уязвимые - молодые животные в возрасте 1-2 года, которые впервые находятся на выпасе.

Мошки размножаются в проточной воде, но могут преодолевать десятки километров и атакуют только днем на открытых местах.

Как защитить животных:

  • выпасать скот с 11:00 до 17:00 на проветриваемых возвышениях подальше от водоемов;
  • регулярно обрабатывать животных репеллентами и инсектицидами;
  • проводить дезинфекцию ферм и территорий;
  • уничтожать места выплода мошек - очищать русла рек, косить траву на берегах.

В случае заражения животное следует изолировать, обтереть мокрой тряпкой и немедленно обратиться к ветеринару.

Ранее РБК-Украина писало об опасности клещей для собак в Украине в 2025 году, когда из-за теплой зимы сезон активности паразитов начался раньше. Ветеринар объясняет, что укусы клещей могут передавать смертельно опасные инфекции в частности, бабезиоз, болезнь Лайма и другие. Симптомы заражения включают слабость, потерю аппетита, потемнение мочи и изменение цвета слизистых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
мошкиЖивотные