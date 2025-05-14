Укусы мошек могут убить: в Украине фиксируют вспышку опасной болезни

Симулидотоксикоз опасен как для людей, так и для животных. Больше всего страдает крупный рогатый скот и лошади, ведь мошки часто скапливаются в области глаз, носа и ушей.

Симптомы болезни у животных:

резкое снижение аппетита,

беспокойство,

обильное слюноотделение,

судороги, парезы,

серозные выделения из глаз и носа.

Самые уязвимые - молодые животные в возрасте 1-2 года, которые впервые находятся на выпасе.

Мошки размножаются в проточной воде, но могут преодолевать десятки километров и атакуют только днем на открытых местах.

Как защитить животных:

выпасать скот с 11:00 до 17:00 на проветриваемых возвышениях подальше от водоемов;

регулярно обрабатывать животных репеллентами и инсектицидами;

проводить дезинфекцию ферм и территорий;

уничтожать места выплода мошек - очищать русла рек, косить траву на берегах.

В случае заражения животное следует изолировать, обтереть мокрой тряпкой и немедленно обратиться к ветеринару.