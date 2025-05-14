Укусы мошек могут убить: в Украине фиксируют вспышку опасной болезни
В весенне-летний период в Украине фиксируют рост случаев симулидотоксикоза - токсико-аллергического заболевания, которое передается через укусы мошек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Волынской области.
Симулидотоксикоз опасен как для людей, так и для животных. Больше всего страдает крупный рогатый скот и лошади, ведь мошки часто скапливаются в области глаз, носа и ушей.
Симптомы болезни у животных:
- резкое снижение аппетита,
- беспокойство,
- обильное слюноотделение,
- судороги, парезы,
- серозные выделения из глаз и носа.
Самые уязвимые - молодые животные в возрасте 1-2 года, которые впервые находятся на выпасе.
Мошки размножаются в проточной воде, но могут преодолевать десятки километров и атакуют только днем на открытых местах.
Как защитить животных:
- выпасать скот с 11:00 до 17:00 на проветриваемых возвышениях подальше от водоемов;
- регулярно обрабатывать животных репеллентами и инсектицидами;
- проводить дезинфекцию ферм и территорий;
- уничтожать места выплода мошек - очищать русла рек, косить траву на берегах.
В случае заражения животное следует изолировать, обтереть мокрой тряпкой и немедленно обратиться к ветеринару.
Ранее РБК-Украина писало об опасности клещей для собак в Украине в 2025 году, когда из-за теплой зимы сезон активности паразитов начался раньше. Ветеринар объясняет, что укусы клещей могут передавать смертельно опасные инфекции в частности, бабезиоз, болезнь Лайма и другие. Симптомы заражения включают слабость, потерю аппетита, потемнение мочи и изменение цвета слизистых.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.