Укус клеща может вызвать смертельную аллергию на мясо: что стоит знать

В США растет количество случаев аллергии на мясо после укуса клещей, которые переносят опасную молекулу альфа-гал.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
С наступлением сезона клещей эксперты предупреждают о редкой, но потенциально опасной аллергической реакции, которая может возникнуть после укуса - речь идет о так называемом синдроме альфа-гала (AGS). Это состояние может сделать невозможным потребление красного мяса, а в отдельных случаях - угрожать жизни.
Исследователи обнаружили, что по меньшей мере три вида клещей в США могут передавать особую сахарную молекулу - альфа-гал - которая способна запускать серьезные сбои в работе иммунной системы. Ранее считалось, что только клещ Lone Star, распространенный на востоке от Скалистых гор, является источником риска, однако теперь стало известно, что к развитию AGS могут приводить также укусы других видов, в частности оленьего и западного черноногого клеща.
Один из задокументированных случаев произошел в 2022 году в штате Мэн. Женщина обнаружила клеща на руке после прогулки по лесу, а через несколько дней после употребления жареного кролика и говядины начала страдать от боли в животе, диареи и рвоты. Аллергия прошла только через 10 месяцев.
Всего в США с 2010 по 2022 годы зафиксировано около 110 тысяч подозреваемых случаев AGS. В то же время ученые считают, что реальное количество выше, ведь симптомы могут проявляться с задержкой, а сам синдром остается малоизвестным даже среди врачей.
AGS может вызвать анафилаксию - тяжелую аллергическую реакцию, требующую срочного введения адреналина. Лечение синдрома не существует, поэтому лучший способ защиты - избегание укусов клещей.
По словам эпидемиолога Анны Олтин из Департамента здравоохранения штата Вашингтон, клещи активны с марта по май, но из-за изменений климата сезон их активности становится длиннее и шире по географии.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине начался сезон активности клещей, которые могут переносить опасные заболевания, такие как болезнь Лайма, энцефалит и туляремия. В частности, в Черкасской области уже зафиксировано 13 случаев болезни Лайма. Специалисты отмечают, что аномально теплая зима способствовала раннему пробуждению клещей.
Медики советуют соблюдать меры профилактики: носить светлую одежду с длинными рукавами, регулярно осматривать себя и домашних животных после прогулок, избегать высокой травы и кустарников, а также обрабатывать одежду после пребывания на природе. В случае укуса клеща рекомендуется обратиться к врачу или самостоятельно удалить паразита, обработать место укуса антисептиком и наблюдать за самочувствием в течение следующего месяца.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.