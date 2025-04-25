Укус клеща может вызвать смертельную аллергию на мясо: что стоит знать

С наступлением сезона клещей эксперты предупреждают о редкой, но потенциально опасной аллергической реакции, которая может возникнуть после укуса - речь идет о так называемом синдроме альфа-гала (AGS). Это состояние может сделать невозможным потребление красного мяса, а в отдельных случаях - угрожать жизни.

Исследователи обнаружили, что по меньшей мере три вида клещей в США могут передавать особую сахарную молекулу - альфа-гал - которая способна запускать серьезные сбои в работе иммунной системы. Ранее считалось, что только клещ Lone Star, распространенный на востоке от Скалистых гор, является источником риска, однако теперь стало известно, что к развитию AGS могут приводить также укусы других видов, в частности оленьего и западного черноногого клеща.

Как проявляется аллергия после укуса клещей

Один из задокументированных случаев произошел в 2022 году в штате Мэн. Женщина обнаружила клеща на руке после прогулки по лесу, а через несколько дней после употребления жареного кролика и говядины начала страдать от боли в животе, диареи и рвоты. Аллергия прошла только через 10 месяцев.

Всего в США с 2010 по 2022 годы зафиксировано около 110 тысяч подозреваемых случаев AGS. В то же время ученые считают, что реальное количество выше, ведь симптомы могут проявляться с задержкой, а сам синдром остается малоизвестным даже среди врачей.

AGS может вызвать анафилаксию - тяжелую аллергическую реакцию, требующую срочного введения адреналина. Лечение синдрома не существует, поэтому лучший способ защиты - избегание укусов клещей.

По словам эпидемиолога Анны Олтин из Департамента здравоохранения штата Вашингтон, клещи активны с марта по май, но из-за изменений климата сезон их активности становится длиннее и шире по географии.