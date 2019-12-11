"Укрзалізниця" підвищить зарплати співробітникам

АТ "Укрзалізниця" і профспілка залізничників і транспортних будівельників підписали меморандум, згідно з яким співробітникам компанії в першому кварталі 2020 року підвищать зарплати на 10%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У меморандумі передбачено оздоровлення залізничників і членів їх сімей та пенсіонерів в наступному році. Сторони домовилися створити спільну робочу групу, яка повинна визначити підходи до надання матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам компанії.

Крім того, профспілка пообіцяв підтримувати УЗ перед органами влади в деяких питаннях. Йдеться про скасування податку на землю для підприємств залізничного транспорту та зближенні класів вантажів, що перевозяться залізничним транспортом.

Нагадаємо, УЗ планує в 2020 році підвищити тарифи на пасажирські перевезення. Про це повідомляє прес-служба компанії. Підвищення тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті +. Таким чином, в результаті, ціни на залізничні квитки зростуть в 2020 році на 22%.