Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 20 березня

Укрзалізниця щодня рятує українців з міст, які обстрілюють російські військові. Також компанія опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті Укрзалізниці .

Також додаткові рейси відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця запускає новий веб-ресурс для пасажирів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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