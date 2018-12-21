"Укрзалізниця" має намір замінити запчастини російського виробництва українськими

Фото: УЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2019 році компанії необхідно 230 позицій запчастин

"Укрзалізниця" планує замінити використовуються імпортні частини на продукцію українського виробництва. Про це повідомив глава компанії Євген Кравцов, передає РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

За його словами, в першу чергу планується замінити продукцію виробництва Росії.

"В 2019 році компанії необхідно 230 позицій запчастин - це 575 тис. одиниць і 1,6 млрд гривень для української економіки", - сказав Кравцов.

Каталог дефіцитної продукції вже опубліковано на сайті компанії. В подальшому він буде детализироваться і розширюватися.

За словами голови УЗ, зараз йдуть переговори з Prozzoro.Продажу, щоб мати можливість укладати рамкові договори на 3 роки.

"Для вітчизняних виробників це ще краще, ніж разові замовлення. Тоді власники будуть зацікавлені в розвитку своїх виробничих баз і будуть розуміти обсяг продукції в довгостроковій перспективі", - резюмував він.

Крім того, за словами Кравцова, в наступному році компанія готова додатково інвестувати 13,5 млрд гривень до рівня 2018 року. Зокрема, мова йде про 8,1 млрд грн в капвкладення і 5,4 млрд гривень на поточні ремонти.

"У 90% випадків ці кошти підуть національному виробнику. Наша мета - зменшити вартість придбання продукції і зробити її доступною, адже багато виробничих баз після розпаду СРСР залишилися за кордоном", - додав Кравцов.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" оновила корпоративний логотип.