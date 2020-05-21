Укрзалізниця готується запустити поїзди: коли і за якими правилами поїдемо

Укрзалізниця готується відновити роботу (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця оголосила про готовність розпочати залізничні перевезення

Укрзалізниця зможе повернутися до роботи вже з 1 червня і в першу чергу будуть запущені поїзди, що прямують на далекі відстані. Про це розповідає урядовий портал, посилаючись на заяву міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Чиновник розповів, що карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів.

"Вже з 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у дальньому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів", - зазначив Криклій.

Так, на станції "Київ-Пасажирський" встановлена нова система відеоспостереження. Там розмістили 22 камери, оснащені системою розпізнавання осіб. Цілком можливо, що такі системи в майбутньому з'являться і на приміських вокзалах.

Зміниться і Вокзальна площа і будівля вокзалу. Там вже демонтували 35 МАФів, термін оренди яких закінчився. Торгові площі планують реконструювати й привести до єдиного стилю.

Завершився і ремонт приміського вокзалу. Його з'єднали навісами з платформами. Там встановили нові лавки та урни, замінили освітлення, оновили фасад і вестибюль.

Водночас, в Укрзалізниці скаржаться, що борг перед ними в 500 млн грн за пільгові перевезення ставить під загрозу відновлення приміського сполучення в повному обсязі.

Лідерами антирейтингу щодо погашення боргів у 2019 році та першому кварталі 2020 року стали Київ, Львівська та Харківська області.

Раніше ми писали, що у Київському метрополітені розповіли про нові правила. Підземка відновить роботу вже з 25 травня.

Автор: Світлана Дудукало