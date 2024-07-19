В "Укрзализныце" подтвердили смерть пассажира от жары в поезде

В ночном экспрессе "Запорожье-Ужгород" от жары умер человек. Вагон, в котором ехал пассажир, был без кондиционера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Перцовского.

"(Информация, - ред.) подтверждается. Это поезд "Запорожье-Ужгород". Мы просто не педалируем каждый такой случай, но в поездах, поскольку более 100 тысяч человек путешествует, к сожалению, особенно в летний период, случаются вот такие естественные смерти", - сказал он.

В "Укрзализныце" отмечают, что подобные трагедии "не становятся сухой статистикой", каждый случай разбирается.

"По этому случаю в частности мы смотрим можно ли было предотвратить, можно ли было быстрее среагировать, на сколько оперативно вызвали медиков и насколько оперативно они приехали. (Выводов, - ред.) по этому случаю пока нет", - отметил Перцовский.

Он подтвердил, что в вагоне не было системы кондиционирования, поскольку вагон продавался без кондиционирования.

"Поэтому я обращаюсь к пассажирам: температурные рекорды побиты все, а у нас половина парка не оборудована кондиционерами вообще. Сейчас мы четко маркируем вагоны, которые имеют надежные системы кондиционирования, снежинкой, чтобы люди знали", - добавил он.

Что известно о трагедии

На днях ряд СМИ сообщил о внезапной смерти пассажирки поезда "Запорожье-Ужгород". Трагедия, вероятно, произошла 16 июля. Женщина ехала ночным экспрессом к подруге в город Стрый Львовской области.

Как отмечали пассажиры поезда, в купе была жара, вагон был без кондиционера.