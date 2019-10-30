Державна компанія "Укрпошта" припиняє продаж лотерейних квитків з 1 листопада 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook голови правління компанії Ігоря Смелянського.

За його словами, таке рішення було прийнято, щоб не конкурувати з казино через планів Верховнойї ради легалізувати гральний бізнес.

"Щоб не конкурувати з казино, згідно планованих рішень Верховної ради, Укрпошта з 1 листопада остаточно припинила продавати лотереї, і єдина азартна гра в яку ми продовжимо грати - це затвердження тарифів", - заявив Смілянський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тарифи на послуги "Укрпошти" з 1 січня 2020 року зростуть на 15-20%. Рішення про підвищення тарифів підтвердив Смелянський.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів допускає часткову приватизацію "Укрпошти". За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, компанія може вийти на іноземні майданчики для залучення системних інвесторів.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що бачить розвиток "Укрпошти" у залученні стратегічного інвестора.