"Укроборонпром" перейшов на особливий режим роботи через коронавірус

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні, державний концерн "Укроборонпром" з 12 березня ввів на всіх своїх підприємствах особливий режим роботи Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрома".

Як повідомляється, працівники концерну і підприємств мають можливість працювати дистанційно або за гнучким графіком. Батьки, у кого є потреба у догляді за дитиною у зв'язку з введенням карантину в садах і навчальних закладах, також можуть працювати віддалено.

У разі виявлення коронавіруса у людини на підприємстві, для всіх працівників, що мали безпосередній контакт з хворим, буде введений обов'язковий двотижневий карантин, а концерн буде виплачувати матеріальну допомогу працівникам у разі захворювання.

Також, працівники, які були у відрядженнях в країнах, де зареєстровані випадки коронавирусной інфекції, після повернення повинні перебувати вдома протягом двох тижнів і обмежити свій контакт з оточуючими.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) проведе засідання щодо закриття кордонів з-за погрози коронавіруса.