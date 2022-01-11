"Укрнафта" Коломойського заперечила наказ МОЗ про вакцинацію від COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення Окружного адмінсуду Києва, оприлюднене 24 грудня 2021 року в єдиному держреєстрі судових рішень.

"Заяву про забезпечення адміністративного позову задовольнити. Зупинити дію наказу МОЗ "Про затвердження Змін до переліку професій, виробництв та організацій, співробітники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням від 1 листопада 2021 року №2393" в оновленні ПАТ "Укрнафта", - йдеться у повідомленні.

"Укрнафта" стверджує, що не є об'єктом державної власності і не може бути включена до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

"Відсторонення працівників ПАТ "Укрнафта" від роботи матиме лише негативні наслідки для господарської діяльності компанії, оскільки це призведе до неможливості здійснювати видобуток нафти і газу в запланованих обсягах, переробку вуглеводнів у необхідних обсягах, зменшить продаж нафтопродуктів на автозаправних та газозаправних станціях компанії", - доводить свою позицію "Укрнафта".