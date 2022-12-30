Укргазбанк поможет закупить оборудование биогазового завода для ведущего отечественного агрария

Государственный Укргазбанк всего за несколько дней организовал и выпустил документарный аккредитив на закупку биогазового завода от мирового производителя из Дании.

Завод будет изготовлен в течение года и будет производить электроэнергию и тепло по современным технологиям. Стоимость проекта – 12,7 млн евро.

По новейшим технологиям электроэнергия и тепло будут производиться из куриного помета как вторичного продукта жизнедеятельности кур. Стоимость проекта – 12,7 млн евро.

Поддержку аккредитиву оказал ЕБРР по Программе поддержки торговли (TFP EBRD), а подтверждающим финансирующим банком традиционно выступил первоклассный европейский банк.

Напомним, что Укргазбанк уже второй год подряд является лучшим в торговом финансировании по программе поддержки торговли ЕБРР (TFP). Недавно банк совершил 200-е соглашение в рамках программы.

Об Укргазбанке:

Укргазбанк – ведущий ЭКОбанк Украины, который заботится об окружающей среде, финансируя проекты по энергоэффективности и возобновляемой энергетике. Укргазбанк является системно важным банком, входит в пятерку крупнейших банков Украины по объему активов