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"Укренерго" планує перерахувати 8-10 млрд гривень для виплати боргів за "зелену" електроенергію, - УВЕА

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Четвер 28 липня 2022 14:56
"Укренерго" планує перерахувати 8-10 млрд гривень для виплати боргів за "зелену" електроенергію, - УВЕА Фото: "Укренерго" планує перерахувати 8-10 млрд гривень для виплати боргів за "зелену" електроенергію (УНІАН)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Укренерго" планує перерахувати держпідприємству "Гарантований покупець" близько 8-10 млрд грн для виплати заборгованості перед підприємствами відновлюваної енергетики до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) за підсумками робочої зустрічі учасників ринку ВДЕ та галузевих асоціацій з керівником "Укренерго".

Як зазначається, за попередніми оцінками "Укренерго", розрахунки по системних обмеженнях мають бути повністю здійсненні протягом середини серпня-початку вересня 2022 року, а виплати за послугу зі збільшення частки з ВДЕ будуть закриті протягом четвертого кварталу 2022 року.

"До кінця року, НЕК "Укренерго" планує заплатити ДП "Гарантований покупець" близько 8-10 млрд грн", - вказують в УВЕА.

За інформацією керівника "Укренерго", джерелами виплат коштів підприємствам ВДЕ частково можуть бути ЄБРР, яку найближчим часом "Укренерго" має отримати у вигляді нового траншу у сумі 97 млн євро. На виплати за зелену електроенергію планується спрямування також частини прибутку, який компанія отримує від продажу перетинів для експорту електроенергії в країни ЄС.

НЕК "Укренерго" також висловило однозначну думку щодо можливості підвищення рівня розрахунків з виробниками з ВДЕ за поставлену електроенергію у 2022 році. На думку компанії, з урахуванням фінансової ситуації на ринку, максимальний рівень виплат на який можуть розраховувати виробники з ВДЕ до кінця 2022 року становитиме не більше 40%.

"Натомість учасники ринку, які взяли участь у дискусії, висловили переконання, що в держави є фінансова можливість довести даний рівень до 60%", - зазначають в УВЕА.

Нагадаємо, Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

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