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"Укрэнерго" не получает достаточно средств из-за дефицитного тарифа на передачу, - эксперт

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Воскресенье 26 февраля 2023 20:12
"Укрэнерго" не получает достаточно средств из-за дефицитного тарифа на передачу, - эксперт Фото: "Укрэнерго" не получает достаточно средств из-за дефицитного тарифа на передачу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Компания "Укрэнерго" в I квартале текущего года недополучает средства на свою деятельность и выполнение обязательств из-за того, что в конце 2022 года Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам утвердила заниженный тариф на передачу электроэнергии для компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта по энергетике Украинского института будущего Андриана Прокипа.

По его словам, регулятор повысил тариф значительно меньше, чем просила и обосновывала "Укрэнерго", которая тоже столкнулась с сокращениями объемов передачи электроэнергии, а значит, и тарифной выручки при более высоких затратах.

"Финансовые проблемы "Укрэнерго" обуславливают долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). А в условиях, когда Украина потеряла доступ к Запорожской АЭС, три четверти мощностей ТЭС и треть ТЭЦ, именно ВИЭ играют важную роль в энергообеспечении", - подчеркнул Прокоп. .

Он также напомнил, что, начиная с 13 февраля, солнечная погода способствовала росту производства на солнечных электростанциях, что способствовало значительному сокращению отключений электроснабжения.

По мнению экспертов и инвесторов, Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую зеленую энергетику, поскольку Минэнерго, Комитет по энергетике в Раде и НКРЭКУ доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", по состоянию на февраль 2022 года задолженность "Укрэнерго" по услуге по увеличению "зеленой" энергетики составляет более 13 млрд грн.

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