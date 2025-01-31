Украину за год покинули еще полмиллиона человек, и массовое возвращение маловероятно, - НБУ

Высокие риски безопасности, постоянные обстрелы и разрушения, сохранение дефицита электроэнергии негативно влияют на качество жизни украинцев. Это обусловливает дальнейшую внешнюю миграцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2025 года).
"В течение 2024 года отток мигрантов из Украины продолжался и в целом за год составил около 0,5 млн человек, что соответствовало оценкам НБУ", - говорится в обзоре.
Как отметили в НБУ, это дает основания не менять предположения относительно дальнейшей динамики миграции. В 2025 году ожидается продолжение чистого оттока внешних мигрантов (около 0,2 млн человек), но с 2026 года начнется чистое возвращение мигрантов в Украину (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).
По данным НБУ, наблюдается уменьшение доли тех, кто желает вернуться, из-за дальнейшей адаптации украинцев за рубежом.
"Поэтому массовое и быстрое возвращение мигрантов в условиях сохранения статус-кво выглядит маловероятным, в результате чего дефицит рабочей силы будет сохраняться на прогнозном периоде", - говорится в документе.
НБУ оценивает как высокие (25-50%) риски большего оттока мигрантов за границу и меньшего их возвращения.
В случае их реализации состояние рынка труда будет ухудшаться, а внутренний потребительский спрос может сократиться.
"В то же время изменение политики стран-реципиентов в отношении украинских мигрантов и проактивная политика украинского правительства по возвращению мигрантов домой могут оживить миграционный приток. Также он будет стимулироваться в случае быстрого снижения рисков безопасности в Украине. В этом случае нехватка рабочей силы снизится, потребительский спрос будет восстанавливаться быстрее, в то же время риски роста безработицы в краткосрочном периоде также могут усилиться", - говорится в отчете.
Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 декабря 2024 года было зафиксировано во всем мире 6,814 млн беженцев из Украины. Таким образом, за неполный год количество беженцев выросло на 370 тысяч человек.