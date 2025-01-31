Украину за год покинули еще полмиллиона человек, и массовое возвращение маловероятно, - НБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2025 года).

"В течение 2024 года отток мигрантов из Украины продолжался и в целом за год составил около 0,5 млн человек, что соответствовало оценкам НБУ", - говорится в обзоре.

Как отметили в НБУ, это дает основания не менять предположения относительно дальнейшей динамики миграции. В 2025 году ожидается продолжение чистого оттока внешних мигрантов (около 0,2 млн человек), но с 2026 года начнется чистое возвращение мигрантов в Украину (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).



По данным НБУ, наблюдается уменьшение доли тех, кто желает вернуться, из-за дальнейшей адаптации украинцев за рубежом.

"Поэтому массовое и быстрое возвращение мигрантов в условиях сохранения статус-кво выглядит маловероятным, в результате чего дефицит рабочей силы будет сохраняться на прогнозном периоде", - говорится в документе.

НБУ оценивает как высокие (25-50%) риски большего оттока мигрантов за границу и меньшего их возвращения.

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В случае их реализации состояние рынка труда будет ухудшаться, а внутренний потребительский спрос может сократиться.

"В то же время изменение политики стран-реципиентов в отношении украинских мигрантов и проактивная политика украинского правительства по возвращению мигрантов домой могут оживить миграционный приток. Также он будет стимулироваться в случае быстрого снижения рисков безопасности в Украине. В этом случае нехватка рабочей силы снизится, потребительский спрос будет восстанавливаться быстрее, в то же время риски роста безработицы в краткосрочном периоде также могут усилиться", - говорится в отчете.