В Украину вернули тело замученной в плену журналистки Виктории Рощиной

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину. Она была замучена в российском плену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко в интервью "Цензор. НЕТ".
"Да, ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность", - отметил заместитель главы МВД.
Виктория Рощина работала на hromadske, а также публиковалась в "Украинской правде" и "Радио Свобода". Она сотрудничала с "Украинским радио", "UA: Первым" и "Цензор.нет".
В 2022-м получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".
Напомним, 3 августа 2023 года стало известно, что Виктория Рощина исчезла на временно оккупированных территориях Украины. Только в мае 2024 года Россия впервые подтвердила, что удерживает ее в плену.
В начале полномасштабного вторжения россияне также удерживали Викторию. Это произошло в марте 2022 года. Тогда силовики ФСБ задержали журналистку, когда она готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях.
О смерти украинской журналистки Виктории Рощиной стало известно 10 октября 2024 года. Министерство обороны России направило письмо семье журналистки, в котором говорилось, что она умерла 19 сентября.
По информации ГУР, журналистка должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными.
Известно, что в России журналистку удерживали в двух жесточайших тюрьмах.
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