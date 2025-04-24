В Украину вернули тело замученной в плену журналистки Виктории Рощиной

"Да, ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность", - отметил заместитель главы МВД.

Виктория Рощина работала на hromadske, а также публиковалась в "Украинской правде" и "Радио Свобода". Она сотрудничала с "Украинским радио", "UA: Первым" и "Цензор.нет".

В 2022-м получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".