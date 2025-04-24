В Украину вернули тело замученной в плену журналистки Виктории Рощиной

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину. Она была замучена в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко в интервью "Цензор. НЕТ".

"Да, ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность", - отметил заместитель главы МВД. Виктория Рощина работала на hromadske, а также публиковалась в "Украинской правде" и "Радио Свобода". Она сотрудничала с "Украинским радио", "UA: Первым" и "Цензор.нет". В 2022-м получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".