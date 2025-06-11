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В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников

Украина, Среда 11 июня 2025 12:21
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В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников Фото: в Украину вернули тела более 1200 защитников (t.me/Koord_shtab)
Автор: Наталья Юрченко

В Украину вернули тела 1212 погибших защитников. Среди них бойцы, которые воевали на востоке и юге Украины, а также в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Среди возвращенных "на щите" защитники, погибшие в

  • Курской области;
  • Харьковской области;
  • Луганской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Херсонской области.

Фото: в Украину вернули тела 1212 воинов (t.me/Koord_shtab)

Погибших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Также Коордштаб отметил помощь Международного Комитета Красного Креста.

Сначала тела военных передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы для установления личностей погибших.

Обмен пленными

Напомним, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о масштабном обмене пленными. Речь идет об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также всех военных в возрасте от 18 до 25 лет.

Также стороны договорились о возвращении 6 тысяч тел погибших военных с каждой стороны.

Так, 9 июня Украина и РФ провели новый обмен. Количество возвращенных военных не сообщали. Но известно, что среди тех, кого удалось вернуть - это раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

Вчера, 10 июня, состоялся второй этап обмена. Домой вернулись тяжелораненые и раненые воины.

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В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников
В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников
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