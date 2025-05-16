В Украину вернули тела 909 павших защитников

Украина вернула тела 909 своих защитников, погибших на фронте. Они воевали на восьми направлениях фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Среди павших - защитники, которые отдали жизнь на самых горячих направлениях фронта: Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском, Харьковском, а также тела, которые находились в моргах на территории РФ.
Как отметили в штабе, возвращение Героев стало возможным благодаря слаженной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.
Фото: Украина вернула тела еще 909 погибших военных (t.me/Koord_shtab)
Украина регулярно осуществляет обмены телами погибших военных с Россией. Оккупанты систематически затягивают этот процесс, в том числе и в отношении павших.
Последний раз Украина вернула тела 909 погибших защитников в середине апреля.
Также, 28 марта Украина вернула тела 909 погибших военнослужащих в рамках репатриационных мероприятий.
Стоит отметить, что, по данным на начало марта, в течение последних четырех месяцев российская сторона передала вдвое больше тел украинских защитников, чем за весь период полномасштабной войны до того.
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