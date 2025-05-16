В Украину вернули тела 909 павших защитников

Украина вернула тела 909 своих защитников, погибших на фронте. Они воевали на восьми направлениях фронта.

Среди павших - защитники, которые отдали жизнь на самых горячих направлениях фронта: Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском, Харьковском, а также тела, которые находились в моргах на территории РФ.

Как отметили в штабе, возвращение Героев стало возможным благодаря слаженной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Фото: Украина вернула тела еще 909 погибших военных (t.me/Koord_shtab)