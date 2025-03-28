В Украину вернули тела 909 павших защитников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными поблагодарил Международный Комитет Красного Креста за содействие в возвращении тел украинских защитников.

Также были возвращены тела, которые находились в российских моргах.

Обмен телами между Россией и Украиной

Украина и Российская Федерация (РФ) регулярно проводят обмен телами погибших военнослужащих. Обмен осуществляется при участии судебно-медицинских экспертов Международного комитета Красного Креста и является одним из немногих дипломатических каналов между странами.

По словам уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова, за последние четыре месяца российская сторона передала вдвое больше тел, чем за весь период полномасштабной войны.

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