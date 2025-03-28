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В Украину вернули тела 909 павших защитников

Пятница 28 марта 2025 14:46
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В Украину вернули тела 909 павших защитников Иллюстративное фото: в Украину вернули тела 909 павших защитников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина вернула тела 909 погибших воинов. Это произошло благодаря репатриационным мероприятиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Погибшие бойцы воевали на:

  • Кураховском направлении;
  • Покровском направлении;
  • Бахмутском направлении;
  • Угледарском направлении;
  • Луганском направлении;
  • Запорожском направлении.

Также были возвращены тела, которые находились в российских моргах.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными поблагодарил Международный Комитет Красного Креста за содействие в возвращении тел украинских защитников.

Обмен телами между Россией и Украиной

Украина и Российская Федерация (РФ) регулярно проводят обмен телами погибших военнослужащих. Обмен осуществляется при участии судебно-медицинских экспертов Международного комитета Красного Креста и является одним из немногих дипломатических каналов между странами.

По словам уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова, за последние четыре месяца российская сторона передала вдвое больше тел, чем за весь период полномасштабной войны.

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