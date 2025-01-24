В Украину вернули тела 757 погибших защитников
Украина вернула на подконтрольную территорию тела 757 погибших воинов. Это защитники, которые принимали участие в боях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Как сообщил Коордштаб, среди возвращенных "на щите" защитников:
- 451 защитник с Донецкого направления;
- 71 с Бахмутского направления;
- 51 с Угледарского направления;
- 13 с Луганского направления;
- 137 с Запорожского направления.
Из моргов на территории России возвращено 34 погибших украинских военных.
Погибших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур.
Возвращению погибших защитников также способствовал Международный Комитет Красного Креста.
Тела погибших воинов передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Процедура необходима для установления личностей погибших.
Обмены пленными
Напомним, 15 января в Украину из российского плена вернули 24 военных и гражданский. Освобожденные из плена украинцы были ранены, у одного тяжелая форма туберкулеза.
Среди освобожденных пленных защитники Мариуполя и "Азовстали", а также Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Предыдущий обмен состоялся 30 декабря 2024 года. Тогда Украина вернула из российского плена 189 граждан.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.