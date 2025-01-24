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В Украину вернули тела 757 погибших защитников

Украина, Пятница 24 января 2025 14:17
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В Украину вернули тела 757 погибших защитников Фото: в Украину вернули тела 757 погибших защитников (facebook com 36obrmp)
Автор: Наталья Юрченко

Украина вернула на подконтрольную территорию тела 757 погибших воинов. Это защитники, которые принимали участие в боях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Как сообщил Коордштаб, среди возвращенных "на щите" защитников:

  • 451 защитник с Донецкого направления;
  • 71 с Бахмутского направления;
  • 51 с Угледарского направления;
  • 13 с Луганского направления;
  • 137 с Запорожского направления.

Из моргов на территории России возвращено 34 погибших украинских военных.

Погибших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур.

Возвращению погибших защитников также способствовал Международный Комитет Красного Креста.

Тела погибших воинов передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Процедура необходима для установления личностей погибших.

Обмены пленными

Напомним, 15 января в Украину из российского плена вернули 24 военных и гражданский. Освобожденные из плена украинцы были ранены, у одного тяжелая форма туберкулеза.

Среди освобожденных пленных защитники Мариуполя и "Азовстали", а также Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Предыдущий обмен состоялся 30 декабря 2024 года. Тогда Украина вернула из российского плена 189 граждан.

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