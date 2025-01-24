В Украину вернули тела 757 погибших защитников

Украина вернула на подконтрольную территорию тела 757 погибших воинов. Это защитники, которые принимали участие в боях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Тела погибших воинов передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Процедура необходима для установления личностей погибших.

Погибших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур.

Из моргов на территории России возвращено 34 погибших украинских военных.

Как сообщил Коордштаб, среди возвращенных "на щите" защитников:

Обмены пленными

Напомним, 15 января в Украину из российского плена вернули 24 военных и гражданский. Освобожденные из плена украинцы были ранены, у одного тяжелая форма туберкулеза.

Среди освобожденных пленных защитники Мариуполя и "Азовстали", а также Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Предыдущий обмен состоялся 30 декабря 2024 года. Тогда Украина вернула из российского плена 189 граждан.

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