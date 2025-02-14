В Украину вернули тела 757 павших защитников

Обмены пленными

Во время полномасштабной войны между Украиной и Россией продолжается процесс обмена телами погибших военных. Этот гуманитарный обмен осуществляется при участии судебно-медицинских экспертов Международного комитета Красного Креста и является одним из немногих дипломатических каналов между двумя странами.

Напомним, 24 января Украина также вернула тела 757 погибших воинов, участвовавших в боях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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