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В Украину вернули тела 757 павших защитников

Пятница 14 февраля 2025 14:13
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В Украину вернули тела 757 павших защитников Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина вернула тела 757 погибших воинов. Это произошло благодаря репатриационным мероприятиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ).

Погибшие бойцы воевали на:

  • Кураховском;
  • Покровском;
  • Бахмутском;
  • Угледарском;
  • Луганском;
  • Запорожском направлениях.

Также были возвращены тела, которые находились в моргах на территории России.

КШВОВ выразил благодарность Международному Комитету Красного Креста (МККК) за содействие в возвращении тел украинских защитников.

Обмены пленными

Во время полномасштабной войны между Украиной и Россией продолжается процесс обмена телами погибших военных. Этот гуманитарный обмен осуществляется при участии судебно-медицинских экспертов Международного комитета Красного Креста и является одним из немногих дипломатических каналов между двумя странами.

Напомним, 24 января Украина также вернула тела 757 погибших воинов, участвовавших в боях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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