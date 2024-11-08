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В Украину вернули тела 563 павших защитников

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украину вернули тела 563 павших защитников по результатам репатриационных мероприятий. Среди них - 320 защитников, погибших на Донецком направлении, и 89 воинов с Бахмутского направления.

Также Украине удалось вернуть 154 тела из моргов на территории России.

Возвращение осуществили благодаря координации различных структур: сотрудники Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сотрудничали с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, Вооруженными Силами Украины и другими структурами сектора безопасности и обороны.

Украинские Вооруженные Силы транспортируют репатриированные тела в определенные государственные учреждения, где правоохранители и судебно-медицинские эксперты займутся установлением их личности. 

31 мая Украина вернула тела 212 павших военнослужащих, погибших в боях по разным направлениям фронта.

В конце апреля были репатриированы тела 140 погибших, большинство из которых принимали участие в боевых действиях Донецкой области.

2 августа Украина вернула еще 250 тел павших защитников.

18 октября в Украину удалось вернуть 501 тело павших защитников.

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