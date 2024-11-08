В Украину вернули тела 563 павших защитников

Также Украине удалось вернуть 154 тела из моргов на территории России.

Возвращение осуществили благодаря координации различных структур: сотрудники Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сотрудничали с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, Вооруженными Силами Украины и другими структурами сектора безопасности и обороны.

Украинские Вооруженные Силы транспортируют репатриированные тела в определенные государственные учреждения, где правоохранители и судебно-медицинские эксперты займутся установлением их личности.