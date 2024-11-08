В Украину вернули тела 563 павших защитников
В Украину вернули тела 563 павших защитников по результатам репатриационных мероприятий. Среди них - 320 защитников, погибших на Донецком направлении, и 89 воинов с Бахмутского направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Также Украине удалось вернуть 154 тела из моргов на территории России.
Возвращение осуществили благодаря координации различных структур: сотрудники Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сотрудничали с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, Вооруженными Силами Украины и другими структурами сектора безопасности и обороны.
Украинские Вооруженные Силы транспортируют репатриированные тела в определенные государственные учреждения, где правоохранители и судебно-медицинские эксперты займутся установлением их личности.
31 мая Украина вернула тела 212 павших военнослужащих, погибших в боях по разным направлениям фронта.
В конце апреля были репатриированы тела 140 погибших, большинство из которых принимали участие в боевых действиях Донецкой области.
2 августа Украина вернула еще 250 тел павших защитников.
18 октября в Украину удалось вернуть 501 тело павших защитников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.