В Украину вернули тела 49 погибших бойцов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

"Сейчас совместно с силовыми структурами делаем все возможное для возвращения тел защитников. Постоянно продолжаются работы по отработке локаций, где, вероятно, находятся тела погибших защитников. Спасибо каждому, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников очень важно достойно попрощаться с ними", - подчеркнул Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

С конца мая удалось вернуть домой тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за независимость Украины.