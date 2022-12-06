В Украину вернули тела 49 погибших бойцов

Во вторник, 6 декабря, состоялась очередная передача тел военных - в Украину вернули 49 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Сейчас совместно с силовыми структурами делаем все возможное для возвращения тел защитников. Постоянно продолжаются работы по отработке локаций, где, вероятно, находятся тела погибших защитников. Спасибо каждому, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников очень важно достойно попрощаться с ними", - подчеркнул Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.
С конца мая удалось вернуть домой тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за независимость Украины.
Как сообщалось, 22 ноября, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен телами погибших военных. Киев вернул домой тела 33 героев.
Также Украина вернула домой из российского плена еще троих военных. Речь идет о морских пехотинцах.
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