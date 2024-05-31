Украина вернула тела 212 погибших военных

Обмены пленными

Следует напомнить, что Украина провела несколько обменов пленными с РФ. В частности, домой вернулась часть защитников Мариуполя и бойцов полка "Азов". Однако в плену остается большое количество украинских защитников.

Ранее Украина заявила, что готова к обмену по формуле "всех на всех". Россия игнорирует инициативу.

Папа Римский и Патриарх Варфоломей поддержали обмен "всех на всех" и призвали стороны провести его.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.