Украинцам рассказали, как действовать при инсульте

При инсультах важна каждая минута. Но это заболевание коварно тем, что его сложно распознать, поэтому важно знать, как действовать правильно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацслужбу здоровья Украины (НСЗУ).
"Когда у человека случается инсульт, нужно действовать максимально быстро. Ведь своевременно предоставленная качественная медицинская помощь поможет сохранить жизнь и обезопасит от тяжелых последствий для здоровья", - говорится в сообщении.
Если симптомы сродни инсульту, немедленно вызывайте экстренную помощь по номеру 103.
"Зафиксируйте время появления первых признаков мозгового инсульта. Это нужно для того, чтобы врачи вычислили окно терапевтических возможностей и успели приступить к необходимой терапии", - советуют специалисты.
Человека с подозрением на острый мозговой инсульт команда экстренной медицинской помощи должна доставить не в любую ближайшую больницу, а в ближайшую, у которой есть договор с НСЗУ по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте".
Инсульт - это острое неотложное состояние, когда нарушается кровообращение в головном мозге, а его последствия могут быть разрушительными.
При этом наряду с инсультом жизнеопасным является инфаркт. Как отмечают врачи, инфаркт и инсульт - это два жизнеугрожающих состояния, которые имеют ряд серьезных последствий. Но мало кто знает, чем именно они отличаются. Подробнее - в материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.