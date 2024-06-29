Украинцам рассказали, как действовать при инсульте

"Когда у человека случается инсульт, нужно действовать максимально быстро. Ведь своевременно предоставленная качественная медицинская помощь поможет сохранить жизнь и обезопасит от тяжелых последствий для здоровья", - говорится в сообщении.

Основные симптомы при инсульте

нарушение речи;

внезапная потеря зрения или четкого видения;

головокружение;

появление асимметрии на лице;

внезапная слабость или онемение конечностей.

Если симптомы сродни инсульту, немедленно вызывайте экстренную помощь по номеру 103.

"Зафиксируйте время появления первых признаков мозгового инсульта. Это нужно для того, чтобы врачи вычислили окно терапевтических возможностей и успели приступить к необходимой терапии", - советуют специалисты.

Важно

Человека с подозрением на острый мозговой инсульт команда экстренной медицинской помощи должна доставить не в любую ближайшую больницу, а в ближайшую, у которой есть договор с НСЗУ по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте".