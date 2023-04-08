Украинцам облегчили поиск убежища за границей: интерактивная карта

Граждане Украины могут воспользоваться интерактивной картой для поиска убежища за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции в Telegram .

В частности, при помощи карты можно узнать, где украинцам найти помощь в странах мира. Там размещена информация об особенностях оформления временной защиты и социального и медицинского обеспечения.

Как отмечают в ведомстве, карта содержит информацию официальных источников об актуальных правилах въезда и пребывания в разных странах.

Напомним, ранее стало известно, что Албания продлила временную защиту для украинских беженцев до сентября 2023 года.

Также мы писали, что украинских беженцев в Берлине начали выселять из гостиниц и хостелов в связи с началом туристического сезона.

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