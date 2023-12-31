Украинцам напомнили, какие документы должны быть у родных тех, кто ушел на фронт: список
Фото: какие документы должны быть в семьях, чьи родные ушли на фронт (facebook.com easternforce)
Украинцам напомнили, о перечне обязательных документов для семей, чьи родные сейчас на фронте. Эти данные помогут родственникам в возможных критических ситуациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
Лубинец проинформировал о перечне данных, которые должны быть в семье военных, которые пошли защищать наше государство от захватчиков.
По его словам, среди таких данных:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- копия паспорта;
- контактные данные места постоянной дислокации воинской части;
- контактные данные военкомата, из которого был мобилизован защитник;
- название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;
- должность, звание военно-учетной специальности (если известно).
- личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетона;
- ФИО и контакты сослуживцев, собратьев;
- ФИО, контакты непосредственного командира;
- ФИО, контакты командира части;
- телефон горячей линии части, бригады, группировка.
В случае, если какую-то проблему по правам человека, решить не удалось, обращайтесь к Уполномоченному ВР:
- по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
- по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;
- на горячую линию: 0 800 501 720;
- по телефону: 044-299-74-08.
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