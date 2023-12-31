Украинцам напомнили, какие документы должны быть у родных тех, кто ушел на фронт: список

Лубинец проинформировал о перечне данных, которые должны быть в семье военных, которые пошли защищать наше государство от захватчиков.

По его словам, среди таких данных:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

копия паспорта;

контактные данные места постоянной дислокации воинской части;

контактные данные военкомата, из которого был мобилизован защитник;

название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;

должность, звание военно-учетной специальности (если известно).

личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетона;

ФИО и контакты сослуживцев, собратьев;

ФИО, контакты непосредственного командира;

ФИО, контакты командира части;

телефон горячей линии части, бригады, группировка.

В случае, если какую-то проблему по правам человека, решить не удалось, обращайтесь к Уполномоченному ВР:

по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;

на горячую линию: 0 800 501 720;

по телефону: 044-299-74-08.

Раньше мы рассказывали, как во время войны восстановить потерянный паспорт в Украине.

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