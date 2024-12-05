Украинцы стали чаще покупать антидепрессанты: как изменились спрос и цены на лекарства в 2024 году

Цены на лекарства в Украине в 2024 году продолжают расти, однако гораздо медленнее, чем в 2023 году. Чаще всего жители нашей страны покупают обезболивающие препараты, лекарства против гриппа и простуды, а также заметно вырос спрос на антидепрессанты и витамины.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Liki24.com.
Цены на лекарства в Украине растут, однако в 2024 году темпы удорожания замедлились. Если в 2022 году стоимость медикаментов в среднем выросла на 19,7%, а в 2023 году – на 18,99%, то в 2024 рост составил 10,81%.
На рынке наблюдается тенденция к стабилизации цен на базовые препараты. В частности:
В то же время, цены на некоторые препараты снизились. Например, Калия Йодид подешевел на 7,8% - со 175,16 грн до 161,49 грн.
Существенное удорожание наблюдается в нишевых категориях, где спрос остается высоким, а конкуренция – низкой.
Анализ долгосрочных изменений демонстрирует рост цен на базовые и специализированные препараты.
Однако есть исключения – антикоагулянт Ксарелто подешевел на 8,4% благодаря появлению более доступного украинского аналога.
Ключевые факторы удорожания – инфляция, высокие затраты на производство, удорожание топлива и сырья, а также трудности с логистикой из-за войны. В то же время, снижение инфляционного давления в 2024 году и появление конкурентов позволили стабилизировать цены на отдельные препараты. В то же время, социальные программы, такие как компенсация стоимости лекарств для льготных категорий населения, помогают поддерживать доступность медикаментов.
В 2024 году украинцы стали чаще покупать препараты для поддержания психического здоровья. Спрос на антидепрессанты вырос на 46%, а на витамины и минеральные комплексы – на 45,5% по сравнению с предыдущим годом. Это связано со стрессом из-за войны войны, а также с сезонными вспышками заболеваний, которые увеличивают спрос на средства профилактики и восстановления.
Среди более популярных лекарств можно выделить три основные категории:
Сезонные препараты:
Средства для психического здоровья:
Лекарство от хронических заболеваний:
Война повлияла на структуру спроса. С 24 февраля 2022 года по ноябрь 2024 года лидерами продаж остаются лекарства, которые обеспечивают скорую помощь или используются для профилактики. Топ-10 самых популярных групп препаратов включают в себя:
В список самых популярных вошли следующие препараты:
Ранее РБК-Украина писало, что в отдаленных селах Дрогобычского и Самборского районов Львовской области начала работу первая передвижная аптека. Мобильный аптечный пункт будет курсировать 26 населенными пунктами, в том числе 17 селами Дрогобычского и 9 селами Самборского района. Аптека будет обеспечивать жителей необходимыми лекарствами, включая препараты по программе "Доступные лекарства".
Также мы писали, что Кабмин принял решение возобновить проверки качества лекарственных средств и торговли ими с 1 января 2025 года. Проверки будут касаться соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства относительно производства, импорта (кроме активных фармацевтических ингредиентов), оптовой и розничной торговли лекарственными средствами. Это решение направлено на усиление контроля качества препаратов на украинском рынке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.