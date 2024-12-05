Украинцы стали чаще покупать антидепрессанты: как изменились спрос и цены на лекарства в 2024 году

Как изменились цены на основные лекарства

Цены на лекарства в Украине растут, однако в 2024 году темпы удорожания замедлились. Если в 2022 году стоимость медикаментов в среднем выросла на 19,7%, а в 2023 году – на 18,99%, то в 2024 рост составил 10,81%.

На рынке наблюдается тенденция к стабилизации цен на базовые препараты. В частности:

Бифрен (ноотропный успокаивающий препарат) подорожал с 207,99 до 225,59 грн (+8,5%)

Гидазепам IC (успокаивающее средство) вырос в цене со 173,32 грн до 183,46 грн (+5,8%)

Нимесил (обезболивающий препарат) подорожал всего на 0,9% – с 394,81 грн до 398,30 грн

В то же время, цены на некоторые препараты снизились. Например, Калия Йодид подешевел на 7,8% - со 175,16 грн до 161,49 грн.

Существенное удорожание наблюдается в нишевых категориях, где спрос остается высоким, а конкуренция – низкой.

Лимфомиозот (противоотечное средство) подорожал на 35,3% - с 366,99 грн до 496,57 грн

Дуфастон (гормональный препарат) вырос в цене на 15,1% – с 572,27 грн. до 658,58 грн

Эвказолин Аква (спрей от насморка) прибавил 14,6% и стоит теперь 103,00 грн

Как изменились цены на лекарства после начала полномасштабной войны

Анализ долгосрочных изменений демонстрирует рост цен на базовые и специализированные препараты.

Гидазепам IC подорожал на 73,4% - со 105,80 грн в 2021 году до 183,46 грн в 2024-м

Эвказолин Аква вырос в цене на 63,7% - с 62,89 грн до 103,00 грн.

Вакцина Гексаксим подорожала на 22,4% - со 1100,32 грн до 1346,89 грн

Однако есть исключения – антикоагулянт Ксарелто подешевел на 8,4% благодаря появлению более доступного украинского аналога.

Ключевые факторы удорожания – инфляция, высокие затраты на производство, удорожание топлива и сырья, а также трудности с логистикой из-за войны. В то же время, снижение инфляционного давления в 2024 году и появление конкурентов позволили стабилизировать цены на отдельные препараты. В то же время, социальные программы, такие как компенсация стоимости лекарств для льготных категорий населения, помогают поддерживать доступность медикаментов.

Как изменился спрос на лекарства

В 2024 году украинцы стали чаще покупать препараты для поддержания психического здоровья. Спрос на антидепрессанты вырос на 46%, а на витамины и минеральные комплексы – на 45,5% по сравнению с предыдущим годом. Это связано со стрессом из-за войны войны, а также с сезонными вспышками заболеваний, которые увеличивают спрос на средства профилактики и восстановления.

Среди более популярных лекарств можно выделить три основные категории:

Сезонные препараты:

лекарства против гриппа – спрос вырос на 50%

препараты для лечения боли в горле – на 48%

средства против насморка – на 46%

Средства для психического здоровья:

антидепрессанты – +46%

витамины и минеральные комплексы – +46%.

Лекарство от хронических заболеваний:

анальгетики (обезболивающие) – +40%

препараты для контроля повышенного давления – +11%

снотворные – выросли на 1%

Война повлияла на структуру спроса. С 24 февраля 2022 года по ноябрь 2024 года лидерами продаж остаются лекарства, которые обеспечивают скорую помощь или используются для профилактики. Топ-10 самых популярных групп препаратов включают в себя:

анальгетики – для быстрого снятия боли

антигипертензивные – для контроля давления

средства для суставов и мышц – для уменьшения боли и воспаления

лекарство от насморка

препараты для горла

антисептики – для дезинфекции

успокаивающие – для уменьшения тревожности

антикоагулянты – для профилактики тромбозов

витамин D – для поддержания иммунитета

антиангинальные препараты – для лечения стенокардии

В список самых популярных вошли следующие препараты: