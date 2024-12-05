ua en ru
Чт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украинцы стали чаще покупать антидепрессанты: как изменились спрос и цены на лекарства в 2024 году

Украина, Киев, Четверг 05 декабря 2024 11:56
UA EN RU
Украинцы стали чаще покупать антидепрессанты: как изменились спрос и цены на лекарства в 2024 году Фото: Цены на лекарства в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Цены на лекарства в Украине в 2024 году продолжают расти, однако гораздо медленнее, чем в 2023 году. Чаще всего жители нашей страны покупают обезболивающие препараты, лекарства против гриппа и простуды, а также заметно вырос спрос на антидепрессанты и витамины.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Liki24.com.

Как изменились цены на основные лекарства

Цены на лекарства в Украине растут, однако в 2024 году темпы удорожания замедлились. Если в 2022 году стоимость медикаментов в среднем выросла на 19,7%, а в 2023 году – на 18,99%, то в 2024 рост составил 10,81%.

На рынке наблюдается тенденция к стабилизации цен на базовые препараты. В частности:

  • Бифрен (ноотропный успокаивающий препарат) подорожал с 207,99 до 225,59 грн (+8,5%)
  • Гидазепам IC (успокаивающее средство) вырос в цене со 173,32 грн до 183,46 грн (+5,8%)
  • Нимесил (обезболивающий препарат) подорожал всего на 0,9% – с 394,81 грн до 398,30 грн

В то же время, цены на некоторые препараты снизились. Например, Калия Йодид подешевел на 7,8% - со 175,16 грн до 161,49 грн.

Существенное удорожание наблюдается в нишевых категориях, где спрос остается высоким, а конкуренция – низкой.

  • Лимфомиозот (противоотечное средство) подорожал на 35,3% - с 366,99 грн до 496,57 грн
  • Дуфастон (гормональный препарат) вырос в цене на 15,1% – с 572,27 грн. до 658,58 грн
  • Эвказолин Аква (спрей от насморка) прибавил 14,6% и стоит теперь 103,00 грн

Как изменились цены на лекарства после начала полномасштабной войны

Анализ долгосрочных изменений демонстрирует рост цен на базовые и специализированные препараты.

  • Гидазепам IC подорожал на 73,4% - со 105,80 грн в 2021 году до 183,46 грн в 2024-м
  • Эвказолин Аква вырос в цене на 63,7% - с 62,89 грн до 103,00 грн.
  • Вакцина Гексаксим подорожала на 22,4% - со 1100,32 грн до 1346,89 грн

Однако есть исключения – антикоагулянт Ксарелто подешевел на 8,4% благодаря появлению более доступного украинского аналога.

Ключевые факторы удорожания – инфляция, высокие затраты на производство, удорожание топлива и сырья, а также трудности с логистикой из-за войны. В то же время, снижение инфляционного давления в 2024 году и появление конкурентов позволили стабилизировать цены на отдельные препараты. В то же время, социальные программы, такие как компенсация стоимости лекарств для льготных категорий населения, помогают поддерживать доступность медикаментов.

Как изменился спрос на лекарства

В 2024 году украинцы стали чаще покупать препараты для поддержания психического здоровья. Спрос на антидепрессанты вырос на 46%, а на витамины и минеральные комплексы – на 45,5% по сравнению с предыдущим годом. Это связано со стрессом из-за войны войны, а также с сезонными вспышками заболеваний, которые увеличивают спрос на средства профилактики и восстановления.

Среди более популярных лекарств можно выделить три основные категории:

Сезонные препараты:

  • лекарства против гриппа – спрос вырос на 50%
  • препараты для лечения боли в горле – на 48%
  • средства против насморка – на 46%

Средства для психического здоровья:

  • антидепрессанты – +46%
  • витамины и минеральные комплексы – +46%.

Лекарство от хронических заболеваний:

  • анальгетики (обезболивающие) – +40%
  • препараты для контроля повышенного давления – +11%
  • снотворные – выросли на 1%

Война повлияла на структуру спроса. С 24 февраля 2022 года по ноябрь 2024 года лидерами продаж остаются лекарства, которые обеспечивают скорую помощь или используются для профилактики. Топ-10 самых популярных групп препаратов включают в себя:

  • анальгетики – для быстрого снятия боли
  • антигипертензивные – для контроля давления
  • средства для суставов и мышц – для уменьшения боли и воспаления
  • лекарство от насморка
  • препараты для горла
  • антисептики – для дезинфекции
  • успокаивающие – для уменьшения тревожности
  • антикоагулянты – для профилактики тромбозов
  • витамин D – для поддержания иммунитета
  • антиангинальные препараты – для лечения стенокардии

В список самых популярных вошли следующие препараты:

  • Нимесил – средство от боли и воспаления
  • Парацетамол – жаропонижающее и обезболивающее
  • Эвказолин Аква – средство от заложенности носа
  • Спазмалгон Дуо – обезболивающее и спазмолитик
  • Цитрамон-Дарница – комбинированное обезболивающее
  • Ибупрофен – обезболивающее и противовоспалительное
  • Нурофен Форте – ибупрофен в повышенной дозе (400 мг)
  • Детралекс – для лечения варикоза и геморроя
  • Но-шпа – средство от спазмов
  • Солпадеин Актив – быстродействующее обезболивающее

Ранее РБК-Украина писало, что в отдаленных селах Дрогобычского и Самборского районов Львовской области начала работу первая передвижная аптека. Мобильный аптечный пункт будет курсировать 26 населенными пунктами, в том числе 17 селами Дрогобычского и 9 селами Самборского района. Аптека будет обеспечивать жителей необходимыми лекарствами, включая препараты по программе "Доступные лекарства".

Также мы писали, что Кабмин принял решение возобновить проверки качества лекарственных средств и торговли ими с 1 января 2025 года. Проверки будут касаться соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства относительно производства, импорта (кроме активных фармацевтических ингредиентов), оптовой и розничной торговли лекарственными средствами. Это решение направлено на усиление контроля качества препаратов на украинском рынке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
аптеки Цены
NEWS
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
DAILY
Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны
Ксения Крикун, Данила Крамаренко Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны