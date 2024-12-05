Украинцы стали чаще покупать антидепрессанты: как изменились спрос и цены на лекарства в 2024 году
Цены на лекарства в Украине в 2024 году продолжают расти, однако гораздо медленнее, чем в 2023 году. Чаще всего жители нашей страны покупают обезболивающие препараты, лекарства против гриппа и простуды, а также заметно вырос спрос на антидепрессанты и витамины.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Liki24.com.
Как изменились цены на основные лекарства
Цены на лекарства в Украине растут, однако в 2024 году темпы удорожания замедлились. Если в 2022 году стоимость медикаментов в среднем выросла на 19,7%, а в 2023 году – на 18,99%, то в 2024 рост составил 10,81%.
На рынке наблюдается тенденция к стабилизации цен на базовые препараты. В частности:
- Бифрен (ноотропный успокаивающий препарат) подорожал с 207,99 до 225,59 грн (+8,5%)
- Гидазепам IC (успокаивающее средство) вырос в цене со 173,32 грн до 183,46 грн (+5,8%)
- Нимесил (обезболивающий препарат) подорожал всего на 0,9% – с 394,81 грн до 398,30 грн
В то же время, цены на некоторые препараты снизились. Например, Калия Йодид подешевел на 7,8% - со 175,16 грн до 161,49 грн.
Существенное удорожание наблюдается в нишевых категориях, где спрос остается высоким, а конкуренция – низкой.
- Лимфомиозот (противоотечное средство) подорожал на 35,3% - с 366,99 грн до 496,57 грн
- Дуфастон (гормональный препарат) вырос в цене на 15,1% – с 572,27 грн. до 658,58 грн
- Эвказолин Аква (спрей от насморка) прибавил 14,6% и стоит теперь 103,00 грн
Как изменились цены на лекарства после начала полномасштабной войны
Анализ долгосрочных изменений демонстрирует рост цен на базовые и специализированные препараты.
- Гидазепам IC подорожал на 73,4% - со 105,80 грн в 2021 году до 183,46 грн в 2024-м
- Эвказолин Аква вырос в цене на 63,7% - с 62,89 грн до 103,00 грн.
- Вакцина Гексаксим подорожала на 22,4% - со 1100,32 грн до 1346,89 грн
Однако есть исключения – антикоагулянт Ксарелто подешевел на 8,4% благодаря появлению более доступного украинского аналога.
Ключевые факторы удорожания – инфляция, высокие затраты на производство, удорожание топлива и сырья, а также трудности с логистикой из-за войны. В то же время, снижение инфляционного давления в 2024 году и появление конкурентов позволили стабилизировать цены на отдельные препараты. В то же время, социальные программы, такие как компенсация стоимости лекарств для льготных категорий населения, помогают поддерживать доступность медикаментов.
Как изменился спрос на лекарства
В 2024 году украинцы стали чаще покупать препараты для поддержания психического здоровья. Спрос на антидепрессанты вырос на 46%, а на витамины и минеральные комплексы – на 45,5% по сравнению с предыдущим годом. Это связано со стрессом из-за войны войны, а также с сезонными вспышками заболеваний, которые увеличивают спрос на средства профилактики и восстановления.
Среди более популярных лекарств можно выделить три основные категории:
Сезонные препараты:
- лекарства против гриппа – спрос вырос на 50%
- препараты для лечения боли в горле – на 48%
- средства против насморка – на 46%
Средства для психического здоровья:
- антидепрессанты – +46%
- витамины и минеральные комплексы – +46%.
Лекарство от хронических заболеваний:
- анальгетики (обезболивающие) – +40%
- препараты для контроля повышенного давления – +11%
- снотворные – выросли на 1%
Война повлияла на структуру спроса. С 24 февраля 2022 года по ноябрь 2024 года лидерами продаж остаются лекарства, которые обеспечивают скорую помощь или используются для профилактики. Топ-10 самых популярных групп препаратов включают в себя:
- анальгетики – для быстрого снятия боли
- антигипертензивные – для контроля давления
- средства для суставов и мышц – для уменьшения боли и воспаления
- лекарство от насморка
- препараты для горла
- антисептики – для дезинфекции
- успокаивающие – для уменьшения тревожности
- антикоагулянты – для профилактики тромбозов
- витамин D – для поддержания иммунитета
- антиангинальные препараты – для лечения стенокардии
В список самых популярных вошли следующие препараты:
- Нимесил – средство от боли и воспаления
- Парацетамол – жаропонижающее и обезболивающее
- Эвказолин Аква – средство от заложенности носа
- Спазмалгон Дуо – обезболивающее и спазмолитик
- Цитрамон-Дарница – комбинированное обезболивающее
- Ибупрофен – обезболивающее и противовоспалительное
- Нурофен Форте – ибупрофен в повышенной дозе (400 мг)
- Детралекс – для лечения варикоза и геморроя
- Но-шпа – средство от спазмов
- Солпадеин Актив – быстродействующее обезболивающее
Ранее РБК-Украина писало, что в отдаленных селах Дрогобычского и Самборского районов Львовской области начала работу первая передвижная аптека. Мобильный аптечный пункт будет курсировать 26 населенными пунктами, в том числе 17 селами Дрогобычского и 9 селами Самборского района. Аптека будет обеспечивать жителей необходимыми лекарствами, включая препараты по программе "Доступные лекарства".
Также мы писали, что Кабмин принял решение возобновить проверки качества лекарственных средств и торговли ими с 1 января 2025 года. Проверки будут касаться соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства относительно производства, импорта (кроме активных фармацевтических ингредиентов), оптовой и розничной торговли лекарственными средствами. Это решение направлено на усиление контроля качества препаратов на украинском рынке.
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