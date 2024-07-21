RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы могут бесплатно сделать пластическую операцию на лице: какие условия

Фото: украинцам бесплатно сделают пластику лица (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В рамках медицинской миссии FACE TO FACE 2024 украинцы, которые получили травмы лица в результате российской агрессии, смогут подать заявку на бесплатную пластическую операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

"Уже этой осенью во Львове американские хирурги вместе с украинскими врачами проведут безвозмездные пластические операции для военнослужащих и гражданских, пострадавших в результате российско-украинской войны", - подчеркнули в Минздраве.

К участию в программе приглашаются пациенты

  • с тяжелыми травмами лица,
  • дефектами лицевых костей и век, требующих реконструктивных операций.

Кандидатов будут отбирать американские и украинские специалисты, участвующие в миссии.

"Операция и пребывание в больнице для пациентов будут бесплатными!" - подчеркнули в министерстве.

Если у вас или у ваших знакомых есть травмы головы, лица или шеи, обратитесь в мессенджеры для участия в программе:

  • Telegram/Viber/WhatsApp по номеру: +38 093 781 43 04.

Напомним, ранее мы объясняли, на какие льготы могут претендовать дети, пострадавшие в результате войны.

К тому же, РБК-Украина писало о том, кто может подать заявление на льготы вместо ветерана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины