Украинцы могут бесплатно сделать пластическую операцию на лице: какие условия

В рамках медицинской миссии FACE TO FACE 2024 украинцы, которые получили травмы лица в результате российской агрессии, смогут подать заявку на бесплатную пластическую операцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.
"Уже этой осенью во Львове американские хирурги вместе с украинскими врачами проведут безвозмездные пластические операции для военнослужащих и гражданских, пострадавших в результате российско-украинской войны", - подчеркнули в Минздраве.
К участию в программе приглашаются пациенты
Кандидатов будут отбирать американские и украинские специалисты, участвующие в миссии.
"Операция и пребывание в больнице для пациентов будут бесплатными!" - подчеркнули в министерстве.
Если у вас или у ваших знакомых есть травмы головы, лица или шеи, обратитесь в мессенджеры для участия в программе:
Напомним, ранее мы объясняли, на какие льготы могут претендовать дети, пострадавшие в результате войны.
К тому же, РБК-Украина писало о том, кто может подать заявление на льготы вместо ветерана.
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