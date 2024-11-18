Украинский воин сбил ракету над Хмельницкой областью из ПЗРК (видео)

Военная Наталья сбила ракету

Напомним, вчера, 17 ноября, стало известно, что солдат Наталья Грабарчук уничтожила вражескую ракету над Киевской областью при помощи переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

По словам женщины, это был ее первый боевой пуск и она сразу попала в цель.

Она рассказала, что в ее огневой мобильной группе только военнослужащие-женщины и они прилагают максимум своих сил для достижения результата.

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