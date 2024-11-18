Украинский воин сбил ракету над Хмельницкой областью из ПЗРК (видео)
Украинский защитник во время массированного удара по Украине 17 ноября сбил вражескую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса. Появилось видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина в Facebook.
"В Киевской области попала Наташа, а у нас попал Саша! На видео момент сбивания одной из вчерашних вражеских ракет над Хмельницкой областью", - написал Тюрин.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
При этом чиновник не уточнил, из какого именно ПЗРК военный сбил ракету.
Военная Наталья сбила ракету
Напомним, вчера, 17 ноября, стало известно, что солдат Наталья Грабарчук уничтожила вражескую ракету над Киевской областью при помощи переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".
По словам женщины, это был ее первый боевой пуск и она сразу попала в цель.
Она рассказала, что в ее огневой мобильной группе только военнослужащие-женщины и они прилагают максимум своих сил для достижения результата.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.