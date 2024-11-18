Украинский воин сбил ракету над Хмельницкой областью из ПЗРК (видео)

Иллюстративное фото: украинский воин сбил ракету над Хмельницкой областью из ПЗРК (Getty Images)

Украинский защитник во время массированного удара по Украине 17 ноября сбил вражескую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина в Facebook.

"В Киевской области попала Наташа, а у нас попал Саша! На видео момент сбивания одной из вчерашних вражеских ракет над Хмельницкой областью", - написал Тюрин. Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика! При этом чиновник не уточнил, из какого именно ПЗРК военный сбил ракету.