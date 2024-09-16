RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинский воин "Иглой" сбил "Шахед" на юге (видео)

Иллюстративное фото: воин ВСУ сбил "Иглой" "Шахед" (facebook.com/mvs gov ua)
Автор: Иван Носальский

Украинский защитник смог сбить российских дрон-камикадзе "Шахед" на юге. Он уничтожил беспилотник при помощи переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сили обороны юга Украины в Telegram.

Как отметили военные, "Шахед" сбил воин радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого 16 сентября ночью. 

 

"Попал в "Шахед" из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла", оснащенного тепловизором", - уточнили в Силах обороны юга.

Усиленные атаки "Шахедов"

Напомним, последние несколько дней россияне начали запускать больше дронов-камикадзе "Шахед" по Украине.

В частности, под атакой находились южные области. Туда враг запускал дроны с территории Крыма.

Обломки вражеских беспилотников падали на территории Одессы и области. Там местные жители слышали взрывы и работу противовоздушной обороны.

В частности, сегодня, 16 сентября, ночью в воздушном пространстве Украины было зафиксировано 56 "Шахедов". 53 из них было уничтожено украинскими защитниками, а еще три - были локально потеряны.

Более детально о том, почему россияне стали использовать больше дронов-камикадзе, - в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина объяснил эксперт по авиации Константин Криволап.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОЗРКВойна в УкраинеДрониАтака дронов