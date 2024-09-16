Украинский воин "Иглой" сбил "Шахед" на юге (видео)

Усиленные атаки "Шахедов"

Напомним, последние несколько дней россияне начали запускать больше дронов-камикадзе "Шахед" по Украине.

В частности, под атакой находились южные области. Туда враг запускал дроны с территории Крыма.

Обломки вражеских беспилотников падали на территории Одессы и области. Там местные жители слышали взрывы и работу противовоздушной обороны.

В частности, сегодня, 16 сентября, ночью в воздушном пространстве Украины было зафиксировано 56 "Шахедов". 53 из них было уничтожено украинскими защитниками, а еще три - были локально потеряны.

Более детально о том, почему россияне стали использовать больше дронов-камикадзе, - в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина объяснил эксперт по авиации Константин Криволап.

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