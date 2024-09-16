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Украинский воин "Иглой" сбил "Шахед" на юге (видео)

Понедельник 16 сентября 2024 18:51
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Украинский воин "Иглой" сбил "Шахед" на юге (видео) Иллюстративное фото: воин ВСУ сбил "Иглой" "Шахед" (facebook.com/mvs gov ua)
Автор: Иван Носальский

Украинский защитник смог сбить российских дрон-камикадзе "Шахед" на юге. Он уничтожил беспилотник при помощи переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сили обороны юга Украины в Telegram.

Как отметили военные, "Шахед" сбил воин радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого 16 сентября ночью.

"Попал в "Шахед" из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла", оснащенного тепловизором", - уточнили в Силах обороны юга.

Усиленные атаки "Шахедов"

Напомним, последние несколько дней россияне начали запускать больше дронов-камикадзе "Шахед" по Украине.

В частности, под атакой находились южные области. Туда враг запускал дроны с территории Крыма.

Обломки вражеских беспилотников падали на территории Одессы и области. Там местные жители слышали взрывы и работу противовоздушной обороны.

В частности, сегодня, 16 сентября, ночью в воздушном пространстве Украины было зафиксировано 56 "Шахедов". 53 из них было уничтожено украинскими защитниками, а еще три - были локально потеряны.

Более детально о том, почему россияне стали использовать больше дронов-камикадзе, - в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина объяснил эксперт по авиации Константин Криволап.

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