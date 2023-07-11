Украинский военный сбил вражеский дрон в Киевской области из Stinger (видео)

Отмечается, что это сделал военнослужащий 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады Лавроненко Александр.

"С одного выстрела сбил беспилотный летальный аппарат "Герань-2", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках ВСУ добавили, что это произошло в Киевской области, а военный для этого использовал ПЗРК Stinger.

Ночная атака по Украине

В ночь на 11 июля россияне в очередной раз атаковали территорию Украины с помощью БПЛА и ракет, из-за чего в некоторых регионах была объявлена воздушная тревога. Кроме этого, сообщалось о взрывах в Черкасской и Одесской областях, их вероятная причина - работа ПВО.

Позже стало известно, что этой ночью российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136/131. Силы ПВО "приземлили" 26 из 28 воздушных целей.

О работе Сил противовоздушной обороны сообщали и в Киевской области. Там ПВО "работала" по вражеским дронам. Все цели были уничтожены.