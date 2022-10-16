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Украинский военный сбил из "Иглы" четыре ракеты оккупантов за два дня

Иллюстративное фото: украинский военный сбил из "Иглы" четыре ракеты оккупантов за два дня (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцу Вооруженных сил Украины Ярославу удалось сбить четыре российских ракеты из ПЗРК "Игла" за два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook.

По данным украинских военных, боец зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика сбил вражеские ракеты в период массированных обстрелов территории Украины россиянами, которые произошли 10 и 11 октября.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинский военный Дмитрий Шумский во время массированного обстрела Украины 10 октября сбил две ракеты российских оккупантов при помощи ПЗРК Stinger.

Также мы писали, что Генштаб показал видео уничтожения российской ракеты при помощи ПЗРК "Игла".

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