Украинский военный в Венеции спас жизнь раненому парню: детали

Украинский военный во время отдыха в итальянской Венеции спас жизнь парня. Он был ранен ножом и при других обстоятельствах мог бы истечь кровью.

Подробнее о том, как защитник Украины спас парня в Венеции, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о спасении и ранении парня в Венеции

О спасении парня в Венеции сообщил сам украинский военный. Соответствующий пост он написал в социальной сети Х. Там же он опубликовал несколько фотографий с места происшествия.

"20 минут в Венеции. Повезло мальчику, что я был рядом с аптечкой и турникетами, до приезда скорой уже вытек бы на**й", - написал защитник Украины под ником Капитан Движуха.

Публикация украинского военного (скриншот: x.com/ultrarightnow)

В комментариях под публикацией люди активно благодарят военного за спасенную жизнь и неравнодушие, а также выражают слова уважения.

Кое-кто даже спросил, был ли у него при себе весь IFAK (на английском - Individual First Aid Kit) - стандартная индивидуальная аптечка НАТО.

"Весь. Мой спутник в каждый отпуск. Теперь без одного турникета", - ответил Капитан Движуха.

Один из комментариев под постом военного (скриншот: x.com/ultrarightnow)

"Спасибо, что сделали то, что нужно. Спасибо за очередное нелишнее напоминание таскать с собой IFAK", - написал другой комментатор.

"Постоянный мой спутник, несмотря на насмешки родных", - ответил украинский военный.

Другой комментарий под публикацией Капитана Движухи (скриншот: x.com/ultrarightnow)

Тем временем венецианское издание Corriere Del Veneto сообщило, что "парня североафриканского происхождения в центре Венеции ударил ножом сверстник".

Уточняется, что происшествие случилось в 16:37 понедельника, 10 марта, "в Salizada San Canzian вблизи Ponte dei Giocattoli, в историческом центре, недалеко от Rialto".

"По предварительным данным, они встретились в том месте, где началась драка", - добавили в СМИ.

Сообщается, что через несколько минут после встречи "возникла жестокая ссора" и парни начали драться.

"Похоже, что раненый пытался держать другого, который, якобы, чтобы убежать, вытащил большой нож и начал наносить ему удары по руке и ноге. В этот момент раненый парень отпустил другого", - написали в издании.

Отмечается, что "раненый юноша прошел несколько метров" и упал возле местного ресторана Trattoria Tre Spiedi.

"Прохожий, украинский военный в отпуске, увидел это и помог ему, а другие прохожие забили тревогу", - сообщили журналисты.

При этом нападавший быстро ушел в сторону площади Campo dei Miracoli, исчезнув без следа.

"На место прибыли судмедэксперты и местная полиция. Люди были шокированы еще и тем, что на земле осталось много следов крови", - рассказали в издании.

Стоит отметить, что сначала в СМИ появилась информация, будто парня спас "российский турист", однако впоследствии ошибку исправили.

"Уважаемые! Госпожа @VeraMantengoli уже со мной связалась и мы все обсудили, уточнили. Неточность внесли местные, это именно они назвали меня "turista russo". @corriereveneto все любезно исправили", - сообщил Капитан Движуха.

Пост украинского военного насчет ошибки в СМИ (скриншот: x.com/ultrarightnow)