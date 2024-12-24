Украинский подросток, которого вывезли в РФ, совершил самоубийство: открыто дело

В России совершил самоубийство 18-летний украинец Александр Якущенко. Его незаконно вывезли в РФ из Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Важные истории " и Офис генпрокурора Украины в Telegram .

Информация о подростке в СМИ

Как пишут "Важные истории", Александр Якущенко жил в детском доме под Херсоном. Глава детского дома сотрудничала с российскими оккупантами, поэтому на фоне освобождения правобережной части Херсонской области она вместе с воспитанниками уехала в Россию.

Фото: Александр Якущенко (t.me/istories_media)

18-летний парень попал в приемную семью в Краснодарском крае. Незадолго до самоубийства он записал своим друзьям аудиосообщение, в котором утверждал, что он "никому не нужен" и "если бы он не приехал в Краснодарский край, то не было бы проблем".

По данным издания, с родной матерью, Еленой Якущенко, Александр не встречался с 2016 года. Между ними были плохие отношения, они общались только по телефону.

Открыто дело

Как отметили в Офисе генпрокурора, в связи информацией о самоубийстве парня - воспитанника дома семейного типа села Токаревка Херсонской области было начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, которое вызвало гибель человека.