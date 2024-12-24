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Украинский подросток, которого вывезли в РФ, совершил самоубийство: открыто дело

Вторник 24 декабря 2024 19:37
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Украинский подросток, которого вывезли в РФ, совершил самоубийство: открыто дело Иллюстративное фото: Офис генпрокурора проведет расследование самоубийства 18-летнего украинца, которого депортировали в РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В России совершил самоубийство 18-летний украинец Александр Якущенко. Его незаконно вывезли в РФ из Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории" и Офис генпрокурора Украины в Telegram.

Информация о подростке в СМИ

Как пишут "Важные истории", Александр Якущенко жил в детском доме под Херсоном. Глава детского дома сотрудничала с российскими оккупантами, поэтому на фоне освобождения правобережной части Херсонской области она вместе с воспитанниками уехала в Россию.

Украинский подросток, которого вывезли в РФ, совершил самоубийство: открыто делоФото: Александр Якущенко (t.me/istories_media)

18-летний парень попал в приемную семью в Краснодарском крае. Незадолго до самоубийства он записал своим друзьям аудиосообщение, в котором утверждал, что он "никому не нужен" и "если бы он не приехал в Краснодарский край, то не было бы проблем".

По данным издания, с родной матерью, Еленой Якущенко, Александр не встречался с 2016 года. Между ними были плохие отношения, они общались только по телефону.

Открыто дело

Как отметили в Офисе генпрокурора, в связи информацией о самоубийстве парня - воспитанника дома семейного типа села Токаревка Херсонской области было начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, которое вызвало гибель человека.

Депортация детей в Россию

Напомним, депортация украинских детей в Россию является достаточно массовым явлением. Оккупанты с начала полномасштабной войны вывезли с украинской территории уже как минимум сотни тысяч детей.

Но Украина постепенно их возвращает. В частности, недавно из России и оккупированных территорий удалось вернуть пять детей.

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